В Румынии провалился референдум о запрете однополых браков

В Румынии из-за низкой явки провалился референдум о внесении поправки, определяющую брак как союз между мужчиной и женщиной, в конституцию Румынии, сообщает The Washington Post.
Отмечается, что, по подсчетам после закрытия участков, всенародное голосование посетили 20,41% граждан страны, в то время как минимальный процент для признания референдума действительным составляет 30%.
В настоящий момент в конституции Румынии определение брака закреплено как союз между супругами, что может упростить введение в стране однополых браков, подчеркивается в газете. Однополые браки в стране не легализованы.
Ранее сообщалось, что Конституционный суд Румынии постановил, что гомосексуальные пары должны иметь те же права на частную и семейную жизнь, что и гетеросексуальные.