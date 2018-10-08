В Румынии провалился референдум о запрете однополых браков

Отмечается, что, по подсчетам после закрытия участков, всенародное голосование посетили 20,41% граждан страны, в то время как минимальный процент для признания референдума действительным составляет 30%.

В настоящий момент в конституции Румынии определение брака закреплено как союз между супругами, что может упростить введение в стране однополых браков, подчеркивается в газете. Однополые браки в стране не легализованы.