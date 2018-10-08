Пн, 8.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

Понедельник пройдет без существенных осадков, на побережье усилится ветер

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Иллюстративное фото

ФОТО: TASS/Scanpix

В понедельник начиная с западных регионов Латвии увеличится облачность, солнечный день ожидается на востоке страны, прогнозируют синоптики.

Во второй половине дня местами в Курземе и Видземе пройдут небольшие дожди. Юго-западный ветер на морском побережье усилится в порывах до 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха составит +9..+13 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит до +12 градусов.

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