Понедельник пройдет без существенных осадков, на побережье усилится ветер
8 октября 2018, 8:34
В понедельник начиная с западных регионов Латвии увеличится облачность, солнечный день ожидается на востоке страны, прогнозируют синоптики.
Во второй половине дня местами в Курземе и Видземе пройдут небольшие дожди. Юго-западный ветер на морском побережье усилится в порывах до 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха составит +9..+13 градусов.
В Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит до +12 градусов.