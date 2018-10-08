В будущем с нескольких улиц и мостов Риги может исчезнуть историческая брусчатка

В будущем на нескольких улицах и мостах столицы мощение брусчаткой может быть заменено на асфальт, свидетельствует информация на сайте Рижской думы.
Первыми такие перемены произойдут на путепроводе в Брасе, где ремонтные работы начнутся уже в ноябре. В будущем асфальтовое покрытие планируется также на Воздушном мосту.
Как отметил представитель департамента сообщения Рижской думы Эдмунд Валпетерс, асфальт намного удобнее, чем брусчатка, и, "если для тротуаров выбирают брусчатку, то для проезжей части нет лучше покрытия, чем асфальт".
Так как в следующем году планируется начать разработку проекта реконструкции Воздушного моста, в настоящее время с управлением национального культурного наследия согласуется вопрос о замене брусчатки на этом мосту асфальтом.
Аналогичное решение взвешивается и в отношении улицы Виенибас гатве, если управление его утвердит. Ранее представители управления заявляли, что брусчатка должна оставаться на тех улицах, где она придает историческую атмосферу и где нет интенсивного движения.