Cередина октября: ждем бабье лето и рекорды тепла

Первый рекорд тепла в этом месяце был зарегистрирован в день выборов 6 октября, когда термометры в Мерсрагсе показывали +18,8 градуса. В воскресенье Латвию пересек холодный атмосферный фронт, поэтому в понедельник утром во многих регионах было достаточно прохладно.

С юго-запада к Латвии приближается теплый фронт, поэтому уже во вторник температура поднимется до +11..+16 градусов, а в последующие дни на солнце местами ожидается до +16..+21 градуса.

Минимальная температура воздуха в ночные и утренние часы не превысит +4..+9 градусов.

По прогнозам синоптиков, антициклон в Латвии сохранится и на следующей неделе, когда также не ожидается значительных осадков, а температура воздуха будет выше нормы.