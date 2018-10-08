Пн, 8.10.2018
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Глава МВД Италии угрожает не принимать беженцев из Германии

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Маттео Сальвини

ФОТО: ZUMAPRESS.com/scanpix

Глава МВД Италии Маттео Сальвини угрожает не принимать авиарейсы из ЕС с мигрантами на борту. 

"Мы закроем аэропорты, как ранее закрыли морские порты", - заявил он в воскресенье, 7 октября ."Если кто-то в Берлине или Брюсселе думает спихнуть в Италию десятки мигрантов на неразрешенных чартерных рейсах, то пусть знает, что нет ни одного готового принять их аэропорта и не будет", - добавил итальянский министр, передает Deutsche Welle.

Это заявление он сделал после публикации газеты La Repubblica  о том, что власти Германии собираются начать отправлять чартерными рейсами в Италию тех мигрантов, которые попали в ЕС через итальянскую территорию. Первый такой рейс, по данным газеты, запланирован на 9 октября.

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