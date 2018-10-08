Глава МВД Италии угрожает не принимать беженцев из Германии
8 октября 2018, 9:25
Глава МВД Италии Маттео Сальвини угрожает не принимать авиарейсы из ЕС с мигрантами на борту.
"Мы закроем аэропорты, как ранее закрыли морские порты", - заявил он в воскресенье, 7 октября ."Если кто-то в Берлине или Брюсселе думает спихнуть в Италию десятки мигрантов на неразрешенных чартерных рейсах, то пусть знает, что нет ни одного готового принять их аэропорта и не будет", - добавил итальянский министр, передает Deutsche Welle.
Это заявление он сделал после публикации газеты La Repubblica о том, что власти Германии собираются начать отправлять чартерными рейсами в Италию тех мигрантов, которые попали в ЕС через итальянскую территорию. Первый такой рейс, по данным газеты, запланирован на 9 октября.