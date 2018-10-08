В Риге пройдет новый конкурс молодых исполнителей

"Пообщавшись со звёздамы шоу бизнеса из России и Европы, я понял, что в Латвии тоже пришло время создать конкурс международнего уровня для самых молодых и юных исполнителей, начиная с 4 лет. Мне важно, чтобы детей оценивали не работники дома культуры, а профессиональное жюри, люди, которые работают в сфере шоу-бизнеса, ежедневно общаются со звёздами и живут этим. Я был приятно удивлен, когда на моё предложение отозвались люди, которые работают с Филипом Киркоровым, Лободой, Бастой, Бузовой и многими другими", - говорит Эдгар Торетто.