В Риге пройдет новый конкурс молодых исполнителей

Известный латвийский шоумен и главный продюсер конкурса "Kids Awards 2017" Эдгар Торетто, решив привлечь внимание общества к юным талнатам, организует новый конкурс молодых исполнитей "First Kids Open Stage", сообщает портал balticevents.info.
По словам Торетто, этот проект является к продолжением „Kids Awards 2017”, но уже на международном уровне.
"Пообщавшись со звёздамы шоу бизнеса из России и Европы, я понял, что в Латвии тоже пришло время создать конкурс международнего уровня для самых молодых и юных исполнителей, начиная с 4 лет. Мне важно, чтобы детей оценивали не работники дома культуры, а профессиональное жюри, люди, которые работают в сфере шоу-бизнеса, ежедневно общаются со звёздами и живут этим. Я был приятно удивлен, когда на моё предложение отозвались люди, которые работают с Филипом Киркоровым, Лободой, Бастой, Бузовой и многими другими", - говорит Эдгар Торетто.
Продюсер упомянул, что одна из лауреаток прошлогоднего конкурса „Kids Awards 2017”, жительница Елгавы Катарина Сретенска представила Латвию на детской Новой Волне и стала участицей Академии Игоря Крутого.
В конкурсе могут принять участие дети и молодежь в возрасте с 4 до 25 лет. Анкету, а также правила конкурса можно найти на официальном сайте www.firstkidsopenstage.ru.
Первый отборочный тур состоится 12 октября в 17:00, в клубе „First Dacha”. Вход свободный.