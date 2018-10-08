Нет официальной информации о дорожных полицейских-вымогателях

У Бюро внутренней безопасности Госполиции нет официальной информации, что полицейские-вымогатели, о которых ходят слухи в соцсетях, действительно существуют.
Так, на прошлой неделе в соцсети появился пост некоего водителя, что в Риге орудуют полицейские, которые с фальшивыми алкометрами и тестами на наркотики угрозами и шантажом вымогают у водителей деньги. Конкретный автор поста заявляет, что был трезв, вел беседу с полицейскими целых полчаса и денег не дал.
Он проинформировал по телефону Бюро, однако также его попросили рассказать письменно как все было.
Также он указал, что та же самая "банда" в центре Риги остановила его зарубежных гостей и путем шантажа получила от них 1 000 евро
Представительница Бюро Диана Петерса указала, что работники проверили всю имеющуюся у них информацию, в том числе и прозвучавшую в публичном пространстве. По состоянию на пятницу аналогичные заявления от других людей не поступили.
Бюро напоминает, что возможно обеспечить конфиденциальность, поэтому свидетелей призывают обращаться по телефону доверия - 67209055.
В данной ситуации Бюро призывает возможных потерпевших отозваться и предоставить дополнительную информацию об этом или похожих случаях, чтобы можно было провести более обширное расследование.