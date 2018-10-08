Нет официальной информации о дорожных полицейских-вымогателях

Так, на прошлой неделе в соцсети появился пост некоего водителя, что в Риге орудуют полицейские, которые с фальшивыми алкометрами и тестами на наркотики угрозами и шантажом вымогают у водителей деньги. Конкретный автор поста заявляет, что был трезв, вел беседу с полицейскими целых полчаса и денег не дал.

Он проинформировал по телефону Бюро, однако также его попросили рассказать письменно как все было.

Также он указал, что та же самая "банда" в центре Риги остановила его зарубежных гостей и путем шантажа получила от них 1 000 евро

ФОТО: Valsts policija

Представительница Бюро Диана Петерса указала, что работники проверили всю имеющуюся у них информацию, в том числе и прозвучавшую в публичном пространстве. По состоянию на пятницу аналогичные заявления от других людей не поступили.

Бюро напоминает, что возможно обеспечить конфиденциальность, поэтому свидетелей призывают обращаться по телефону доверия - 67209055.