Десять мест в Латвии, которые следует посетить осенью

10. Предавайся мечтам, любуясь в Сигулде Кейзарскатсом

Со смотровой площадки Кейзарскатс (Царский вид) открывается очаровательная панорама древней долины Гауи, лесных далей и Турайдского замка. Здесь же находятся тропы, ведущие вдоль Гауи к пещере Велнала (Чертовой).

ФОТО: sliiimesc

9. Вернись в прошлое в Музее культуры Латвии "Даудери"

Дом, которому дал название Карлис Улманис, когда-то принадлежал владельцу "Алдариса". Сейчас здесь можно осмотреть интересную экспозицию по истории латышской культуры.

ФОТО: Egons Lacis

8. Будь счастлив в Музее счастья

Отправься в путешествие, осмотри различные экспозиции, пойми, что в основе Твоего счастья. Музей был создан по инициативе жителей после восстановления лютеранской церкви в Индре Краславской волости.

ФОТО: latvijaisimts

7. Отдохни в природном парке "Гряда Нумерне"

Пройди по прогулочно-познавательной тропе, проезжай по маркированному веломаршруту № 776 или полюбуйся панорамой с 20-метровой смотровой вышки.

ФОТО: enjoylatvia

6. Поплыви на лодке к развалинам церкви в Икшкиле

Первое в Латвии святилище западных христиан, окруженное водами Даугавы. В наши дни доступны для осмотра развалины церкви, металлический крест высотой 10 м и каменный алтарь.

ФОТО: enjoylatvia

5. Убеги от суеты в Резиденце кафе "Вента"

Если ты ищешь место, куда можно сбежать от суеты больших городов, чтобы без спешки насладиться вкусным кофе, это кафе во дворе Кулдигской резиденции художников - самое подходящее!

ФОТО: Sabīne Baumane

4. Ощути веяния осени на мельнице Вайвес

Здание мельницы XIX века, ныне заброшенное, пленяет игрой воды в шлюзах и суровыми каменистыми берегами. Мельничную плотину прорвало при наводнении в 1998 году.

ФОТО: baiba_vei

3. Прочувствуй дыхание истории у развали церкви Салгалес

Церковь была построена в 18 веке и когда-то была одной из самых красивых во времена герцогов. Во время Второй мировой войны ее разрушили, и только развалины свидетельствуют о ее былом величии.

ФОТО: enjoylatvia

2. Съезди на ранний осенний пикник к озеру Циецерес

У озера только что закончили строить смотровую вышку. Посреди озера расположен охраняемый остров Озолу. С годами озеро обмелело - сейчас его глубина составляет 22 м.на.

ФОТО: Evija Lasmane

1. Поднимись на смотровую вышку в Алуксне

Вышка высотой 37,8 м со 153 ступенями приведет тебя наверх, к живописному виду на парк Муйжас, озеро Алукснес и замок Ливонского ордена.