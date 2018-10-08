Думается, представить полноценную жизнь без рук может мало кто из нас. Однако в мире есть люди, для которых такая инвалидность - обычное дело. Среди них - и хозяйка YouTube-канала Tisha UnArmed, которая на видео показывает, как живет (и живет очень хорошо) человек, у которого нет рук. Оказывается, что не запрещена таким людям и езда на автомобиле, необходимы лишь различные модификации машины. К примеру, блок педалей нужно приспособить к разгону и торможению левой ногой, необходимо установить систему опознавания речи, чтобы управлять необходимыми функциями автомобиля, в том числе поворотниками, дворниками и звуковыми сигналами, а управление рулем нужно приспособить к правой ноге. Как выглядит такая машина и как можно ездить без рук - смотрите на видео: