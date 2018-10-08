Двойники? Невероятно похожий на Трампа мужчина стал звездой соцсетей

Пользователь "Twitter" опубликовал видео, на котором заснял, как мужчина в клетчатой рубашке выбирает товары в магазине. После публикации кадров пользователи соцсетей бросились утверждать, что между Трампом и мужчиной имеется не только внешнее сходство, у них даже одинаковое выражение лица.

Остряки в интернете даже предложили спецслужбам взять этого мужчину на работу в качестве двойника Трампа. "Серьезно, мне пришлось неколько раз пересмотреть видео, чтобы понять, что это не он. Атака клонов!"