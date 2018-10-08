Жители берут все больше потребительских кредитов

С повышением уровня доходов растут также спрос клиентов банков на потребительские кредиты и средние суммы этих кредитов. Они варьируются от нескольких сотен до 10 тыс. евро и больше. В основном это кредиты в размере 500-15 000 евро. Процентные ставки по ним - 8-9% в год, в зависимости от платежеспособности клиента, но в реальности нередко превышают 20% в год, пишет Dienas Bizness.
Однако, по данным Банка Латвии, кредитные ставки продолжают снижаться - за период с четвертого квартала 2017 года до апреля 2018 года они уменьшились на 0,4 процентного пункта до 11,5%.
По данным Комиссии рынка финансов и капитала, к концу июня этого года банки выдали в виде потребительских кредитов на покупку товаров 347 млн евро, а общая сумма потребительских кредитов превысила 500 млн евро.