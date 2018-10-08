Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 8 по 14 октября 2018 года

Все, кто сверяет свой курс со звездами, несомненно, оценят энергетику планет на этой неделе. Такими возможностями просто нельзя разбрасываться: в начале недели Солнце, Луна и Меркурий обозначены пребыванием в Знаке Весы, который помогает налаживать равновесие в жизни, обретать точки соприкосновения с любыми людьми и поэтапно добиваться поставленных целей. А значит, наступающая неделя, вторая по счету в октябре, просто создана для переговоров, обновления отношений и примирения. Но, как это всегда бывает, и у нынешней ситуации есть свой изъян, который может кому-то дорого обойтись.
Овен
Астролог предупреждает Овнов, которые до сих пор собираются с силами, но ничего не делают: они упускают фантастические возможности. Солнце в Знаке Весы, пришло время для активных, но продуманных действий, амбициозных целей и новых поворотов в жизни. Сейчас или никогда! Также астролог советует использовать наступающие семь дней для решения проблем в личной жизни — более подходящего времени в этом году Овнам может и не представиться. Способность договариваться, непривычная гибкость, полное отсутствие импульсивности — черты, которые обычно чужды Овнам, сейчас заявят о себе.
Телец
Венера, покровительница любви и денег, на этой неделе в Скорпионе, что может осложнить жизнь Тельцов. В это время их могут охватить странные желания, иллюзии и даже осенняя хандра — душевный иммунитет Тельцов будут под угрозой. Важно не расстраиваться, ведь энергетика наступающей недели идеально подходит для личностного роста, работы над собой, изменения своего сознания, расстановки приоритетов и формирования новых привычек. А вот активные действия в любви и рисковые авантюры в карьере лучше пока отложить.
Близнецы
Меркурий, переходящий в Знак Скорпиона, может спровоцировать неприятности в жизни многих Близнецов. Основная перемена придется на 10 октября. Восстановить жизненные силы будет трудно, поэтому излишняя энергичность и инициативность на неделе — не лучшая идея. Сейчас тот самый период, когда энергия накапливается, а вот активность не принесет ощутимых результатов. Лучшая тактика в эти дни — создать себе прочный тыл, уделив внимание любимому человеку, близким людям и членам семьи.
Рак
В начале второй недели октября интуиция подскажет Ракам путь к счастью. Особую роль в жизни представителей этого Знака сыграют интуитивные предчувствия, знаки судьбы и подсказки Вселенной. 9 октября важно быть внимательнее к деталям, чтобы не пропустить выгодные возможности. Во вторник ожидается Новолуние — кульминационный и даже поворотный день в жизни Раков. В приоритете сфера любви, а также самосовершенствование. По гороскопу им суждено начать новую жизнь, войдя в нее полностью обновленными и готовыми к решительным действиям.
Лев
Планы на конец недели могут подпортить неожиданные ситуации. Согласно наблюдениям астролога, аспекты Солнца проявят себя в пятницу, субботу и воскресение. Чтобы не стать жертвой обстоятельств, Львам желательно придумать запасной план действий и быть на страже своего счастья, по возможности скопить на выходные запасные деньги и не поддаваться на провокации манипуляторов, недругов и завистников. Затянувшиеся проблемы подойдут к логическому завершению, главное — смотреть на свое будущее смело, подойти к процессу творчески, не бояться мечтать и идти вперед, без оглядки на прошлое.
Дева
Жизненные события могут проверить Дев на выдержку. Понедельник и вторник — наиболее удачные дни, для того, чтобы скопить силы и подготовиться к резкой смене энергетики. В среду, 10 октября, Дев могут поджидать неприятности в сфере финансов. Возможна выписка штрафа, неудача в деньгах, обман. Талисманы удачи помогут рожденным под данным Знаком твердо устоять на ногах под действием нестабильного Меркурия и взять все в свои руки.
Весы
Начало недели благоприятно для решения любых вопросов, подписания договоренностей, покупки недвижимости, кредитования, поиска новых способов самовыражения, подачи заявлений и урегулирования конфликтов, в которых получится достичь консенсуса с другими людьми. Если Весы хотят перемен в жизни, им желательно поторопиться: у них будет всего 5 рабочих дней на это. Причем перемены, если верить астрологу, могут прийти неожиданно, а результаты ошеломляющими: все будет проще, чем казалось на первый взгляд. Решайтесь.
Скорпион
Сомнения, тревожность, страхи и комплексы могут ослабить энергетику рожденных под эгидой Скорпиона. Правда, к концу недели энергетика придет в норму. Спорные ситуации, которые возникнут под воздействием аспекта Венеры к Марсу в четверг, окажутся однозначными лишь к выходным. До этого времени непростые задачи и двойственные ситуации будут испытывать Скорпионов на прочность. Им будет крайне необходимо удержать свою судьбу в собственных руках. В борьбе с негативным вмешательством Венеры помогут позитивные установки.
Стрелец
Особенно удачными с астрологической точки зрения на этой неделе будут пятница, суббота и воскресение. Стрельцам лучше делать ставку именно на эти дни. В другие даты повышен риск попасть на удочку манипулятора, поэтому в начале недели будут важны такие качества, как стойкость, решительность и даже эгоистичность. В период активизации Солнца в Знаке Весы Стрельцам необходимо проявить готовность твердо стоять на своем и не подаваться влиянию окружающих.
Козерог
Наступающая неделя будет особенно интересна Козерогам — карьеристам, предпринимателям и начальникам: благодаря позитивному влиянию Марса их ждут очень интересные и выгодные предложения. При этом важно поддерживать самооценку, которая может быть снижена влиянием Венеры в Скорпионе. Успех будет доступен, если не сворачивать с намеченного пути. Слабым местом может стать переоценка собственных возможностей, поэтому важно иметь представление не только о своих лучших качествах, но и о недостатках.
Водолей
В материальной сфере очень вероятны перемены к лучшему. Водолеям станет интереснее работать, добиваться поставленных целей и вести активную борьбу с конкурентами, что само по себе сулит успех, удачу и продвижение вверх по карьерной лестнице. Единственное о чем следует помнить в дни влияния усиленного Марса, толкающего на подвиги, так это о семье и отношениях. В борьбе за успех можно незаметно для себя оттолкнуть партнера или случайно обидеть близкого человека.
Рыбы
Рыбам на этой неделе лучше всего отсидеться в сторонке и не проявлять себя слишком ярко в социальном пространстве. Активные действия могут встретить сопротивление. Зато наступающие семь дней — удачный период, чтобы подготовить почву, спланировать будущее и провести время с теми, кто дороги сердцу. Наиболее сложный день, 11 октября, обозначен аспектом Венеры и Марса. Противостояние мужской и женской энергии в четверг может выбить Рыб из привычного ритма. Вернуться в строй помогут техники, способные очистить энергетику от негатива.