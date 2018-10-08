Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 8 по 14 октября 2018 года

Овен

Астролог предупреждает Овнов, которые до сих пор собираются с силами, но ничего не делают: они упускают фантастические возможности. Солнце в Знаке Весы, пришло время для активных, но продуманных действий, амбициозных целей и новых поворотов в жизни. Сейчас или никогда! Также астролог советует использовать наступающие семь дней для решения проблем в личной жизни — более подходящего времени в этом году Овнам может и не представиться. Способность договариваться, непривычная гибкость, полное отсутствие импульсивности — черты, которые обычно чужды Овнам, сейчас заявят о себе.

Телец

Венера, покровительница любви и денег, на этой неделе в Скорпионе, что может осложнить жизнь Тельцов. В это время их могут охватить странные желания, иллюзии и даже осенняя хандра — душевный иммунитет Тельцов будут под угрозой. Важно не расстраиваться, ведь энергетика наступающей недели идеально подходит для личностного роста, работы над собой, изменения своего сознания, расстановки приоритетов и формирования новых привычек. А вот активные действия в любви и рисковые авантюры в карьере лучше пока отложить.

Близнецы

Меркурий, переходящий в Знак Скорпиона, может спровоцировать неприятности в жизни многих Близнецов. Основная перемена придется на 10 октября. Восстановить жизненные силы будет трудно, поэтому излишняя энергичность и инициативность на неделе — не лучшая идея. Сейчас тот самый период, когда энергия накапливается, а вот активность не принесет ощутимых результатов. Лучшая тактика в эти дни — создать себе прочный тыл, уделив внимание любимому человеку, близким людям и членам семьи.

Рак

В начале второй недели октября интуиция подскажет Ракам путь к счастью. Особую роль в жизни представителей этого Знака сыграют интуитивные предчувствия, знаки судьбы и подсказки Вселенной. 9 октября важно быть внимательнее к деталям, чтобы не пропустить выгодные возможности. Во вторник ожидается Новолуние — кульминационный и даже поворотный день в жизни Раков. В приоритете сфера любви, а также самосовершенствование. По гороскопу им суждено начать новую жизнь, войдя в нее полностью обновленными и готовыми к решительным действиям.

Лев

Планы на конец недели могут подпортить неожиданные ситуации. Согласно наблюдениям астролога, аспекты Солнца проявят себя в пятницу, субботу и воскресение. Чтобы не стать жертвой обстоятельств, Львам желательно придумать запасной план действий и быть на страже своего счастья, по возможности скопить на выходные запасные деньги и не поддаваться на провокации манипуляторов, недругов и завистников. Затянувшиеся проблемы подойдут к логическому завершению, главное — смотреть на свое будущее смело, подойти к процессу творчески, не бояться мечтать и идти вперед, без оглядки на прошлое.

Дева