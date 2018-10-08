Поиски нового главы СГД: выдвинуто шесть претендентов

Во второй тур конкурса на должность генерального директора Службы государственных доходов (СГД) выдвинуто шесть претендентов, сообщили в Государственной канцелярии.
В первом туре оценивались представленные претендентами документы, их соответствие выдвинутым требованиям об образовании и профессиональном опыте, а также был проведен анализ потенциальных репутационных рисков.
Выдвинутые во второй тур претенденты должны будут представить конкурсной комиссии свою концепцию будущей деятельности СГД в контексте развития цифровой экономики и новых форм предпринимательской деятельности. Также будут проверяться их знания об устройстве и основных принципах государственного управления, административных процессах и налоговой сфере.
Лучшие претенденты пройдут в третий тур, по итогам которого будет выбран кандидат на пост руководителя налоговой службы. Его конкурсная комиссия рекомендует министру финансов, который и примет окончательное решение о выдвижении претендента на утверждение в правительстве.
Государственная канцелярия объявила новый открытый конкурс на должность гендиректора СГД в августе. Заявки на участие в конкурсе подали 24 претендента.
Новый гендиректор СГД будет назначен на пять лет, его зарплата составит 4030 евро плюс доплаты и премии.
Как сообщалось, должность гендиректора СГД вакантна с марта 2018 года, когда скоропостижно скончалась занимавшая ее Илзе Цируле. В настоящее время обязанности руководителя СГД исполняет директор налогового управления Даце Пелека.
На должность руководителя СГД был объявлен конкурс, в котором победил член правления Латвийского телевидения Марис Скуиньш, но он свою кандидатуру снял после того, как публично прозвучали сомнения в его репутации, в частности, стало известно о его связи со скандальным предпринимателем Марисом Мартинсонсом.