Поиски нового главы СГД: выдвинуто шесть претендентов

В первом туре оценивались представленные претендентами документы, их соответствие выдвинутым требованиям об образовании и профессиональном опыте, а также был проведен анализ потенциальных репутационных рисков.

Выдвинутые во второй тур претенденты должны будут представить конкурсной комиссии свою концепцию будущей деятельности СГД в контексте развития цифровой экономики и новых форм предпринимательской деятельности. Также будут проверяться их знания об устройстве и основных принципах государственного управления, административных процессах и налоговой сфере.

Лучшие претенденты пройдут в третий тур, по итогам которого будет выбран кандидат на пост руководителя налоговой службы. Его конкурсная комиссия рекомендует министру финансов, который и примет окончательное решение о выдвижении претендента на утверждение в правительстве.

Государственная канцелярия объявила новый открытый конкурс на должность гендиректора СГД в августе. Заявки на участие в конкурсе подали 24 претендента.

Новый гендиректор СГД будет назначен на пять лет, его зарплата составит 4030 евро плюс доплаты и премии.

Как сообщалось, должность гендиректора СГД вакантна с марта 2018 года, когда скоропостижно скончалась занимавшая ее Илзе Цируле. В настоящее время обязанности руководителя СГД исполняет директор налогового управления Даце Пелека.