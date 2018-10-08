Бык убил туристку на фестивале во Франции

Во французском городке Эг-Морт, во время традиционного забега быков на фестивале Aigues-Mortes произошла трагедия. Один из быков перепрыгнул забор, отделяющий зрителей и подняло на рога туристку из Канн. Об этом в воскресенье, 7 октября, сообщает BBC.
Женщина вместе с мужем наблюдали за бычьей гонкой, когда одно из животных неожиданно перепрыгнуло забор и набросилось на туристку. Бык поднял женщину на рога и подбросил ее на несколько метров в воздух. Она упала прямо на голову. Туристка была срочно эвакуирована вертолетом, однако, врачам не удалось ее спасти, передает Korrespondent.net.
Некоторые очевидцы трагедии говорят, что супругов предупреждали, чтобы они не стояли слишком близко к забору, однако они проигнорировали предупреждение.
Ранее в Испании во время бычьего забега одно из животных напало на местного жителя.
Всего в этом году в забеге быков в Испании пострадали 28 человек. Забег на 850 метров длился 2 минуты 12 секунд. Люди получили черепно-мозговые травмы и различные ушибы.