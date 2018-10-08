Бык убил туристку на фестивале во Франции

Женщина вместе с мужем наблюдали за бычьей гонкой, когда одно из животных неожиданно перепрыгнуло забор и набросилось на туристку. Бык поднял женщину на рога и подбросил ее на несколько метров в воздух. Она упала прямо на голову. Туристка была срочно эвакуирована вертолетом, однако, врачам не удалось ее спасти, передает Korrespondent.net.

Некоторые очевидцы трагедии говорят, что супругов предупреждали, чтобы они не стояли слишком близко к забору, однако они проигнорировали предупреждение.

Ранее в Испании во время бычьего забега одно из животных напало на местного жителя.