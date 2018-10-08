Сезон простуд начался раньше, чем обычно. Как избежать болезни?

Фармацевты указывают, что пик сезона простуд еще впереди, поэтому призывают жителей профилактически позаботиться о своем здоровье, чтобы избежать простудных заболеваний.

«В этом году сезон простуд начался раньше обычного, поскольку после жаркого лета довольно резко наступила осень с характерными для нее погодными условиями. Понижение температуры воздуха, сырость и более низкая солнечная активность способствуют распространению различных вирусов.

Свою лепту внесло также начало нового учебного года, из-за которого и родители, и дети испытывают дополнительный стресс, а стресс негативно сказывается на иммунитете»,

– рассказывает сертифицированный фармацевт и руководитель отдела управления ассортиментом Apotheka Нора Крауя.

Три совета, которые помогут избежать простуды

#1 Принимать витамины и минеральные вещества

Витамины и минеральные вещества укрепляют иммунитет, поэтому, чтобы избежать простуды, в меню следует включать больше фруктов и овощей. В профилактических целях взрослый человек должен принимать от 200 до 500 мг витамина С. Если количество употребляемых в повседневной жизни витаминов кажется недостаточным, особенно в разгар сезона простуд, рекомендуется дополнить рацион пищевыми добавками и принимать в концентрированном виде как витамин С, так и различные растительные экстракты.

#2 Проводить время на свежем воздухе и проветривать помещения

Свежий воздух способствует образованию иммунных клеток, которые борются с вирусами.

Нахождение на свежем воздухе рекомендуется объединять с умеренной физической нагрузкой: активный и подвижный образ жизни укрепляет естественные защитные силы организма.

Кроме того, необходимо заботиться о чистоте воздуха в помещениях, регулярно их проветривая.

#3 Выбирать соответствующую погодным условиям одежду

Распространенная ошибка в начале холодного времени года – выбор неправильной одежды. Погодные условия на протяжении дня могут меняться, и часто та одежда, которая им соответствовала с утра, вечером больше не выполняет свои функции.

Одежда должна обеспечивать телу тепло и сухость – слишком тонкая одежда и мокрые ноги часто способствуют простуде. Не рекомендуется также носить осенью более теплое зимнее пальто:

слишком теплая одежда может вызвать потение, а это увеличивает риск простудиться.

Что делать, если простудился?

Если простуда все же взяла верх, главное – следовать рекомендациям врача или фармацевта и дать телу отдохнуть, восстановить силы.

«Если человек простудился, разумнее остаться дома и своевременно вылечиться, а не отправляться по делам в надежде, что простуда пройдет сама по себе.