Пн, 8.10.2018
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Сезон простуд начался раньше, чем обычно. Как избежать болезни?

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Насморк по время простуды

ФОТО: PantherMedia/ScanPix

В этом году уже в сентябре начался сезон простуд – в аптеках резко вырос спрос на различные медикаменты для борьбы с ней. Самым большим спросом пользуются комбинированные средства от простуды – препараты, которые одновременно устраняют сразу несколько симптомов, например, температуру, боль, а также лекарства от кашля – спрос на них утроился. В свою очередь, спрос на средства для горла и от насморка удвоился, свидетельствуют данные сети аптек Apotheka. 

Фармацевты указывают, что пик сезона простуд еще впереди, поэтому призывают жителей профилактически позаботиться о своем здоровье, чтобы избежать простудных заболеваний.

«В этом году сезон простуд начался раньше обычного, поскольку после жаркого лета довольно резко наступила осень с характерными для нее погодными условиями. Понижение температуры воздуха, сырость и более низкая солнечная активность способствуют распространению различных вирусов.

Свою лепту внесло также начало нового учебного года, из-за которого и родители, и дети испытывают дополнительный стресс, а стресс негативно сказывается на иммунитете»,

– рассказывает сертифицированный фармацевт и руководитель отдела управления ассортиментом Apotheka Нора Крауя.

Три совета, которые помогут избежать простуды

#1 Принимать витамины и минеральные вещества

Витамины и минеральные вещества укрепляют иммунитет, поэтому, чтобы избежать простуды, в меню следует включать больше фруктов и овощей. В профилактических целях взрослый человек должен принимать от 200 до 500 мг витамина С. Если количество употребляемых в повседневной жизни витаминов кажется недостаточным, особенно в разгар сезона простуд, рекомендуется дополнить рацион пищевыми добавками и принимать в концентрированном виде как витамин С, так и различные растительные экстракты.

#2 Проводить время на свежем воздухе и проветривать помещения

Свежий воздух способствует образованию иммунных клеток, которые борются с вирусами.

Нахождение на свежем воздухе рекомендуется объединять с умеренной физической нагрузкой: активный и подвижный образ жизни укрепляет естественные защитные силы организма.

Кроме того, необходимо заботиться о чистоте воздуха в помещениях, регулярно их проветривая.

#3 Выбирать соответствующую погодным условиям одежду

Распространенная ошибка в начале холодного времени года – выбор неправильной одежды. Погодные условия на протяжении дня могут меняться, и часто та одежда, которая им соответствовала с утра, вечером больше не выполняет свои функции.

Одежда должна обеспечивать телу тепло и сухость – слишком тонкая одежда и мокрые ноги часто способствуют простуде. Не рекомендуется также носить осенью более теплое зимнее пальто:

слишком теплая одежда может вызвать потение, а это увеличивает риск простудиться.

Что делать, если простудился?

Если простуда все же взяла верх, главное – следовать рекомендациям врача или фармацевта и дать телу отдохнуть, восстановить силы.

«Если человек простудился, разумнее остаться дома и своевременно вылечиться, а не отправляться по делам в надежде, что простуда пройдет сама по себе.

Таким образом можно добиться обратного эффекта – еще больше ослабить организм и заработать более серьезные заболевания. К тому же следует помнить о том, что простуда заразна, и ее легко могут подхватить друзья, знакомые и коллеги», – подчеркивает Н. Крауя.

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