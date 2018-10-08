Травмы в лесу: в больницу попали два человека, на которых упали спиленные деревья

Несчастный случай произошел в Видземе во время лесных работ. Мужчина был доставлен в лечебное учреждение с травмой плеча.

В свою очередь спиленный сук упал на пилившего его 48-летнего мужчину. С подозрениями на повреждения внутренних органов и травмой таза он также был доставлен в больницу.

ПОд заботу медиков попал и 40-летний мужчина в Курземе, который чинил крышу и упал с нее. После падения с примерно трехметровой высоты он получил травму таза.