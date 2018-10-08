Травмы в лесу: в больницу попали два человека, на которых упали спиленные деревья
8 октября 2018, 11:27
В воскресенье в больницу был доставлен 35-летний мужчина, на которого упало спиленное дерево, сообщает агентство ЛЕТА.
Несчастный случай произошел в Видземе во время лесных работ. Мужчина был доставлен в лечебное учреждение с травмой плеча.
В свою очередь спиленный сук упал на пилившего его 48-летнего мужчину. С подозрениями на повреждения внутренних органов и травмой таза он также был доставлен в больницу.
ПОд заботу медиков попал и 40-летний мужчина в Курземе, который чинил крышу и упал с нее. После падения с примерно трехметровой высоты он получил травму таза.
Всего за прошедшие сутки Служба неотложной медицинской помощи получила 941 вызов, 143 из которых были связаны с травмами.