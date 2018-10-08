Пн, 8.10.2018
Есть такая поговорка: "Приготовь ребенка к пути, а не путь для ребенка". Так вот - электронные журналы во многом ведут ребенка не в том направлении... Эрика Сташкевич, журналист TVNET

Травмы в лесу: в больницу попали два человека, на которых упали спиленные деревья

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Иллюстративное фото

ФОТО: Lita Krone/LETA

В воскресенье в больницу был доставлен 35-летний мужчина, на которого упало спиленное дерево, сообщает агентство ЛЕТА.

Несчастный случай произошел в Видземе во время лесных работ. Мужчина был доставлен в лечебное учреждение с травмой плеча.

В свою очередь спиленный сук упал на пилившего его 48-летнего мужчину. С подозрениями на повреждения внутренних органов и травмой таза он также был доставлен в больницу.

ПОд заботу медиков попал и 40-летний мужчина в Курземе, который чинил крышу и упал с нее. После падения с примерно трехметровой высоты он получил травму таза.

Всего за прошедшие сутки Служба неотложной медицинской помощи получила 941 вызов, 143 из которых были связаны с травмами.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ