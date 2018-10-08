Великобритания задействует на учениях "против России" дешевые дроны

Стоимость каждого такого аппарата - "популярного семейного подарка в прошлое Рождество" - не превышает тысячи фунтов, отмечает The Times. Газета указывает, что подобные дроны находятся на вооружении пророссийских сепаратистов на востоке Украины, которые с их помощью определяют точную позицию противника для совершения обстрелов, передает Deutsche Welle .

Совместные маневры Великобритании и Омана Saif Sareea 3 пройдут на Аравийском полуострове в октябре-ноябре 2018 года и станут крупнейшими для британской армии за последние 17 лет. Две предыдущие серии учений Saif Sareea состоялись в 1986 и 2001 годах. В ходе Saif Sareea 3 британские и оманские военные будут тренироваться противостоять "странам, военная мощь которых значительно превышает мощь Великобритании", поясняет The Times.