Движение #MeToo действительно изменило отношения женщин и мужчин на работе?

Что осталось от движения #MeToo год спустя после медийной шумихи? Что привнесло дело Вайнштейна в нашу повседневную жизнь? Можно ли действительно говорить об "эре после #MeToo" в компаниях? Опрос, проведенный исследовательской компанией Harris Interactive в начале этой недели, выявил, что, по мнению примерно каждого второго француза, это движение не дало ни отрицательных, ни положительных результатов, передает автор статьи.

Трансформировало ли это движение офисную жизнь на самом деле? Прекратило ли оно бестактные или грубые "шутки", которые порой слышатся в офисном опенспейсе? Заставило ли #MeToo исчезнуть приставания или флирт на работе? Создало ли оно кланы женщин, с одной стороны, и мужчин, с другой? Конечно, нет, считает Перинель.

Зато оно дало пищу для размышлений. Открыло большой период переосмысления, самоанализа и пересмотра ощущения, какова "моя собственная" позиция по отношению к этому ужасному делу, отмечает журналист.

По опросам компании Opinion Way, 38% мужчин признают, что они пересмотрели свое поведение в отношении коллег, но 61% пояснили, что они не изменили ничего.

Что касается компаний, то они, со своей стороны, поставили под сомнение многие кадровые решения, проповедующие прослушку: это внутренние платформы для предупреждения потенциальных проблем, обучение "чувствительности" к сексизму с целью выявления и изучения конкретных случаев, вкладные листки с обзором о сексуальных домогательствах, приложенные к расчетным ведомостям... В офисах как со стороны женщин, так и мужчин стали открыто проявляться совсем иные чувства: усталость и раздражение. Всем это осточертело, указывает автор статьи.

Как уточнил в начале лета социолог Рафаэль Лиожье в издании Le Parisien, "становится страшно, что больше не будет юмора, тактильных ощущений и даже нельзя будет сказать то, что думаешь. Обстановка в офисах станет холодной и формальной".