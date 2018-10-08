"Добрый день! Мне очень нужна ваша помощь в распознании этого урода! Сегодня ночью 7.10 на 8.10 в 4 утра в Кенгарагсе на улице Малтас 17 этот урод проколол ножом в машине все четыре колеса. Может кто что видел или знает?! За любую помощь в распознании или поимке обещаю хорошее вознаграждение , а вы останетесь инкогнито! Заранее благодарю за репост. Как выяснилось, он прошёлся по всему Кенгараксу" - сообщил автовладелец, который сегодня обнаружил проколотыми все четыре колеса своего авто. (орфограф. и пунктуац. автора сохранены)