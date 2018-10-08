Пн, 8.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

В Кенгарагсе вредитель прошелся по району и проколол шины у нескольких авто "Мне очень нужна ваша помощь в распознании этого урода!"

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ФОТО: Facebook

Как сообщают жители Кенгарагса, сегодня ночью некий злоумышленник прошелся по району и целеноправленно проколол шины у нескольких автомобилей.

ФОТО: Facebook

"Добрый день! Мне очень нужна ваша помощь в распознании этого урода! Сегодня ночью 7.10 на 8.10 в 4 утра в Кенгарагсе на улице Малтас 17 этот урод проколол ножом в машине все четыре колеса. Может кто что видел или знает?! За любую помощь в распознании или поимке обещаю хорошее вознаграждение , а вы останетесь инкогнито! Заранее благодарю за репост. Как выяснилось, он прошёлся по всему Кенгараксу" - сообщил автовладелец, который сегодня обнаружил проколотыми все четыре колеса своего авто. (орфограф. и пунктуац. автора сохранены)

Судя по времени на камере наблюдения, мужчина "вышел на дело" в 3 часа ночи. Также, как сообщают местные жители, сигнализации срабатывали часом позже.

Отозвались пострадавшие с улиц Авиацияс, Аглонас и Малтас.

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