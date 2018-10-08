Землетрясения и цунами в Индонезии: число жертв увеличилось до 1944

Число погибших после двух землетрясений и цунами, которые 28 сентября обрушились на индонезийский остров Сулавеси, выросло до 1944, сообщило в понедельник Национальное агентство катастроф.
Через десять дней после катастрофы без крыши над головой по-прежнему остаются более 74 000 человек.
Число пропавших без вести после этой природной катастрофы оказалось значительно больше, чем считалось изначально - все еще не найдены более 5000 человек в двух деревнях, которые оказались частично погребены под размякшим, а потом снова застывшим слоем грязи.
Поиск жертв все еще продолжается, но вероятность найти выживших становится все меньше.
Фотогалерея: землетрясение в Индонезии
Правительство рассматривает возможность объявить деревни Петобо и Балароас массовыми кладбищами.
Видео: землетрясения и цунами в Индонезии