Пн, 8.10.2018
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Землетрясения и цунами в Индонезии: число жертв увеличилось до 1944

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ФОТО: AFP / Scanpix

Число погибших после двух землетрясений и цунами, которые 28 сентября обрушились на индонезийский остров Сулавеси, выросло до 1944, сообщило в понедельник Национальное агентство катастроф.

Через десять дней после катастрофы без крыши над головой по-прежнему остаются более 74 000 человек.

Число пропавших без вести после этой природной катастрофы оказалось значительно больше, чем считалось изначально - все еще не найдены более 5000 человек в двух деревнях, которые оказались частично погребены под размякшим, а потом снова застывшим слоем грязи.

Поиск жертв все еще продолжается, но вероятность найти выживших становится все меньше.

Фотогалерея: землетрясение в Индонезии

Правительство рассматривает возможность объявить деревни Петобо и Балароас массовыми кладбищами.

Видео: землетрясения и цунами в Индонезии

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