Пн, 8.10.2018
Я не хожу на акции протеста, но это не значит, что я выключена из происходящего. Просто я не считаю, что могу изменить ситуацию, которая сейчас есть. Алла Сигалова, хореограф и режиссер

Отец Нурмагомедова: за драку после боя Хабиб будет наказан

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Хабиб Нурмагомедов

ФОТО: AP/LETA

Отец и тренер российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова Абдулманап пообещал наказать сына за драку после боя. Об этом он заявил в комментарии телеканалу "Рен ТВ".

"Ты делаешь все, что хочешь в октагоне. За пределами — дети, женщины, посторонние люди. Моя команда всегда славилась дисциплиной, поэтому санкции к Хабибу будут более жесткими, чем UFC", - сказал Нурмагомедов-старший. Он добавил, что несет ответственность за случившееся, передает "Лента.ру".

После победы над Макгрегором в главном бою турнира UFC 229 Нурмагомедов вырвался из октагона и напал на тренера ирландца Диллона Дэниса. Это спровоцировало драку между командами спортсменов.

Нурмагомедов остался непобежденным, одержав победу в 27-м бою в профессиональной карьере. Он впервые защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Глава промоушена Дэйна Уайт не исключил, что российский боец из-за случившегося может лишиться пояса.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ