Отец Нурмагомедова: за драку после боя Хабиб будет наказан

"Ты делаешь все, что хочешь в октагоне. За пределами — дети, женщины, посторонние люди. Моя команда всегда славилась дисциплиной, поэтому санкции к Хабибу будут более жесткими, чем UFC", - сказал Нурмагомедов-старший. Он добавил, что несет ответственность за случившееся, передает "Лента.ру".