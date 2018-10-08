Пн, 8.10.2018
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14-летняя Щербакова впервые в истории сделала два четверных лутца в одной программе видео

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Анна Щербакова.

ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Российская фигуристка Анна Щербакова, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, впервые в истории женского одиночного катания исполнила на соревнованиях два лутца в четыре оборота в одной программе.

Четырнадцатилетняя Щербакова сделала два самых сложных четверных прыжка в субботу в произвольной программе на втором этапе Кубка России в Йошкар-Оле. Один из них был выполнен в каскаде с тройным тулупом, передает Newsru.com.

Анна набрала 159,43 балла и превзошла мировой рекорд Алины Загитовой, однако он не будет засчитан, так как на национальных соревнованиях рекорды не учитываются.

Первой в истории женского катания четверной лутц на соревнованиях в сентябре исполнила другая ученица Тутберидзе 14-летняя Александра Трусова (на этапе юниорского Гран-при в Литве).

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