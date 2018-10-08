Четырнадцатилетняя Щербакова сделала два самых сложных четверных прыжка в субботу в произвольной программе на втором этапе Кубка России в Йошкар-Оле. Один из них был выполнен в каскаде с тройным тулупом, передает Newsru.com.

Анна набрала 159,43 балла и превзошла мировой рекорд Алины Загитовой, однако он не будет засчитан, так как на национальных соревнованиях рекорды не учитываются.