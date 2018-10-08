Российская фигуристка Анна Щербакова, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, впервые в истории женского одиночного катания исполнила на соревнованиях два лутца в четыре оборота в одной программе.
Четырнадцатилетняя Щербакова сделала два самых сложных четверных прыжка в субботу в произвольной программе на втором этапе Кубка России в Йошкар-Оле. Один из них был выполнен в каскаде с тройным тулупом, передает Newsru.com.
Анна набрала 159,43 балла и превзошла мировой рекорд Алины Загитовой, однако он не будет засчитан, так как на национальных соревнованиях рекорды не учитываются.
Первой в истории женского катания четверной лутц на соревнованиях в сентябре исполнила другая ученица Тутберидзе 14-летняя Александра Трусова (на этапе юниорского Гран-при в Литве).