Загитова побила свой мировой рекорд

Выступление Загитовой в произвольной программе судьи оценили в 159,18 балла. Таким образом, 16-летняя россиянка обновила принадлежащий ей рекорд в 158,50 балла, который она установила на турнире Nebelhorn Trophy Германии.

На Japan Open фигуристы выступают в составе трех команд — Европы, Северной Америки и Японии. Спортсмены исполняют только произвольную программу. Команда Европы (Хавьер Фернандес, Денис Васильев, Алина Загитова, Мария Сотскова) заняла второе место в командном зачете. Победителем стала команда Японии.

28 сентября Загитова выиграла турнир Nebelhorn Trophy и установила мировые рекорды в короткой, произвольной программах и по сумме прокатов.