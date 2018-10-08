Telegraph: Шотландия может выйти из состава Британии без второго референдума

Тем не менее, решение о выходе из состава страны должно быть принято с помощью «демократического мероприятия», добавила депутат. По ее словам, необязательно, чтобы оно было принято в ходе референдума, это может быть другое «демократическое событие», как всеобщие выборы, передает Gazeta ru.