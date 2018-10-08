19-летний нападающий французского клуба "ПСЖ" Килиан Мбаппе в восресенье, в рамках очередного тура чемпионата Франции по футболу, забил 4 гола за 13 минут и обеспечил своей команде уверенную победу над "Лионом" - 5:0.
Счёт в матче на 9-й минуте открыл бразилец Неймар, который реализовал 11-метровый удар. Обе команда закончили первый тайм с десятью футболистами на поле - красную карточку получили защитник парижан Преснель Кимпембе и две жёлтые карточки заработал полузащитник "Лиона" Люка Тузар.
Главные события в матче развернулись во середине второго тайма, когда Мбаппе в течении 13-ти минут "уничтожил" клуб из Лиона и забил 4 мяча в ворота соперника.
Я мог забить ещё, но не использовал возможности. Продолжаю совершенствоваться и не сомневаюсь в том, что достигну успеха. Товарищи по команде всегда меня поддерживают", - после матча сказал Мбаппе.
В этом сезоне "ПСЖ" ещё ни разу не проигрывал в чемпионате Франции. Победная серия столичного клуба длиться уже 9 матчей подряд. Таким образом, парижане обновили рекорд, который был установлен "Лиллем" в 1936 году.
В турнирной таблице "ПСЖ" уверенно занимает первое место, имея в своём активе 27 очков. Ближайший преследователь парижан "Лилль", отстаёт на 8 очков.