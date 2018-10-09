СМИ: 18-летний футболист "Баварии" хочет выступать за сборную Латвии

Проживающий в Германии латвийский полузащитник Даниэль Онтужанс выразил желание выступать за сборную Латвии по футболу, сообщает журнал Diena.
18-летний Онтужанс занимается в системе "Баварии" с 10-летнего возраста. Этим летом футболист подписал трёхлетний контрак с мюнхенской "Баварией".
В прошлом сезоне игрок боролся с травмами, поэтому в чемпионате Германии до 19 лет провёл всего четыре матча.
"Он хочет играть в нашей сборной. Сейчас он снова приступил к тренировкам и время от времени тренируется с основным составом "Баварии", - цитирует Diena главного тренера сборной Латвии Миксу Паателайнена.
Паателайнен хотел вызвать Онтажанса уже в этом сентябре на матчи Лиги Наций, но полузащитник не был готов физически.
Этим летом бывший президент Латвийской Федерации Футбола Янис Межецкис встречался с отцом футболиста, который сказал, что Даниэль готов выступать за сборную Латвии, хотя до этого сообщалось, что он надеется на выступления в составе сборной Германии.