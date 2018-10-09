Вт, 9.10.2018
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СМИ: 18-летний футболист "Баварии" хочет выступать за сборную Латвии

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Даниэль Онтужанс (слева)

ФОТО: fcbayern.com

Проживающий в Германии латвийский полузащитник Даниэль Онтужанс выразил желание выступать за сборную Латвии по футболу, сообщает журнал Diena.

18-летний Онтужанс занимается в системе "Баварии" с 10-летнего возраста. Этим летом футболист подписал трёхлетний контрак с мюнхенской "Баварией".

В прошлом сезоне игрок боролся с травмами, поэтому в чемпионате Германии до 19 лет провёл всего четыре матча.

"Он хочет играть в нашей сборной. Сейчас он снова приступил к тренировкам и время от времени тренируется с основным составом "Баварии", - цитирует Diena главного тренера сборной Латвии Миксу Паателайнена.

Паателайнен хотел вызвать Онтажанса уже в этом сентябре на матчи Лиги Наций, но полузащитник не был готов физически.

Этим летом бывший президент Латвийской Федерации Футбола Янис Межецкис встречался с отцом футболиста, который сказал, что Даниэль готов выступать за сборную Латвии, хотя до этого сообщалось, что он надеется на выступления в составе сборной Германии.

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