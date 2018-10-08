Стиль гостей магической вечеринки иллюзионистов: ярко и элегантно!

В Латвии с размахом прошел международный конкурс журнала Magic Magic Mania Gold, который уже в четвертый раз организуют супруги-иллюзионисты Даце и Энрико Пецолли. Главнй приз в категории "Сценические трюки" достался Цай Чин Чэну из Тайваня, а награда в категории Stand up Micromanage отправилась на Кубу вместе с иллюзионистом Эрнесто Плано.