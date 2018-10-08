Стиль гостей магической вечеринки иллюзионистов: ярко и элегантно!

В Латвии с размахом прошел международный конкурс журнала Magic Magic Mania Gold, который уже в четвертый раз организуют супруги-иллюзионисты Даце и Энрико Пецолли. Главнй приз в категории "Сценические трюки" достался Цай Чин Чэну из Тайваня, а награда в категории Stand up Micromanage отправилась на Кубу вместе с иллюзионистом Эрнесто Плано.
Мероприятие, которое прошло в Olympic Voodoo Casino, посетили такие известные в Латвии персоны, как телеведущая Лелде Цериня с мужем Айвисом Цериньшем, шоумен и ведущий Ренарс Зелтиньш с супругой Иевой, дуэт "Близнецы" (Анастасия и Катрина Дроздович), певица Ольга Раецка, генеарльный директор Grand Palace Hotel Riga Бернхард Лоев с супругой Светланой, певец Сергей Йегерс, журналист Иева Адамс, актриса Эвия Скулте и многие другие.
В этом году в конкурсе приняли участие 10 известных иллюзионистов со всего мира - из Бразилии, Кубы, Тайваня, России, Германии, Италии, Литвы и Эстонии.
Жюри и публика в магической атмосфере смогли вдоволь насладиться невероятными трюками мастеров высочайшего класса и исполненными юмора выступлениями, в том числе с участием гостей.
Смотрите фото в нашей галерее - оцените стиль гостей!