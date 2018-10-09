Как живет Хабиб Нурмагомедов, победивший Конора Макгрегора?

Как уже сообщалось, на минувших выходных в Лас-Вегасе состоялся один из самых долгожданных боёв этого года, во время которого Нурмагомедов одержал победу над Конором Макгрегором. Ирландец сдался в четвертом раунде, после того как Хабиб применил удушающий приём.

Фаворитом этого боя считался именно Нурмагомедов, который не проигрывал ни разу в своей профессиональной карьере. За время своей профессиональной карьеры Нурмагомедов одержал 27 побед (11 в рамках турниров UFC) и не потерпел ни одного поражения.