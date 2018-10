Как живет Хабиб Нурмагомедов, победивший Конора Макгрегора?

Это конечно не то, чему Отец меня учил, но это было дело чести. Победа за нами, пояс у нас. When Allah with you, nobody can broke you. nobody. Thank you so much guys for support. #Alhamdulillah #Честь

A post shared by Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) on Oct 7, 2018 at 12:32am PDT