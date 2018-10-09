Как живет Хабиб Нурмагомедов, победивший Конора Макгрегора?

В субботу, 6 октября, в Лас-Вегасе прошел исторический бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, закончившийся победой первого. 30-летний Хабиб еще до боя считался фаворитом. Предлагаем посмотреть, какими фотографиями боец делится в социальных сетях, чем и как он живет.
Стоит отметить, что Нурмагомедов за сутки после боя с Конором Макгрегором набрал более 3 миллионов подписчиков в Instagram. До боя за жизнью Хабиба следило 6,8 млн подписчиков, а сейчас на него подписано 10,2 млн человек.
Хабиб и до этого был самым популярным спортсменом России в Instagram, а после боя вошёл в пятёрку самых популярных людей России. Больше подписчиков имеют только Ольга Бузова (13,8 млн), Тимати (12,8 млн), Ксения Бородина (11,7 млн) и Павел Воля (10,8 млн).
Впереди нас ждут большие испытания, октябрь будет жарким. Кто на сколько готов, покажет время. А пока вы читаете этот пост, хочу в первую очередь себе и потом вам всем моим читателям, сделать небольшое напоминание: придёт день и мы все покинем этот Мир, не забывайте, что унесём мы собой, только благие деяния. #Alhamdulillah
This is @thomasdiagne son, and he was born after I first came to @americankickboxingacademy A whole generation grows in my eyes in AKA. I love this place so much. 📍 Это сын моего одноклубника @thomasdiagne и он родился после того, как я впервые пришел в АКА Целое поколение растет на моих глазах в АКА. #weareAKA
Great to see you champ. G.O.A.T. @cristiano Congratulations on your beautiful performance yesterday night. Вчера по приглашению королевского клуба @realmadrid посетил их матч. После игры увидился с одним из величайших футболистов за всю историю футбола @cristiano Для меня это было очень эмоционально, так как я являюсь большим любителем игры Португальца и самой команды #РеалМадрид
Thank you so much for invite @aleksandrovechkinofficial It was honor to watch you playing live today . #Ovechkin #hockey Спасибо большое за приглашение на матч @aleksandrovechkinofficial Впервые побывал на хоккее, было очень приятно наблюдать за игрой, особенно за такой легендой как #Овечкин
Как уже сообщалось, на минувших выходных в Лас-Вегасе состоялся один из самых долгожданных боёв этого года, во время которого Нурмагомедов одержал победу над Конором Макгрегором. Ирландец сдался в четвертом раунде, после того как Хабиб применил удушающий приём.
Фаворитом этого боя считался именно Нурмагомедов, который не проигрывал ни разу в своей профессиональной карьере. За время своей профессиональной карьеры Нурмагомедов одержал 27 побед (11 в рамках турниров UFC) и не потерпел ни одного поражения.
Для Макгрегора этот бой стал первым с ноября 2016 года. За время своей карьеры ирландец одержал 21 победу в 25 боях.