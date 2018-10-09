Вт, 9.10.2018
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Как живет Хабиб Нурмагомедов, победивший Конора Макгрегора?

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Хабиб Нурмагомедов

ФОТО: AP/LETA

В субботу, 6 октября, в Лас-Вегасе прошел исторический бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, закончившийся победой первого. 30-летний Хабиб еще до боя считался фаворитом. Предлагаем посмотреть, какими фотографиями боец делится в социальных сетях, чем и как он живет.

Стоит отметить, что Нурмагомедов за сутки после боя с Конором Макгрегором набрал более 3 миллионов подписчиков в Instagram. До боя за жизнью Хабиба следило 6,8 млн подписчиков, а сейчас на него подписано 10,2 млн человек.

Хабиб и до этого был самым популярным спортсменом России в Instagram, а после боя вошёл в пятёрку самых популярных людей России. Больше подписчиков имеют только Ольга Бузова (13,8 млн), Тимати (12,8 млн), Ксения Бородина (11,7 млн) и Павел Воля (10,8 млн).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saturday night.....

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👀

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2 years ago. #Roma #Italy 🇮🇹 2 года назад. #колизей #Рим

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Я и местный руководитель администрации Нью-Йорка. #NY

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Я в Нью-Йорке и я один 🦅 I’m alone in the city. #NY #bigdramashow

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С @landan3 по Лондону. #London

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Ты где брат @khasan_ef #SF #GoldenGate #California

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Я в Грузии и я один. Шучу не один. 😎 #Georgia

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За эту фотку я отдал 500 рублей.

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Как уже сообщалось, на минувших выходных в Лас-Вегасе состоялся один из самых долгожданных боёв этого года, во время которого Нурмагомедов одержал победу над Конором Макгрегором. Ирландец сдался в четвертом раунде, после того как Хабиб применил удушающий приём.

Фаворитом этого боя считался именно Нурмагомедов, который не проигрывал ни разу в своей профессиональной карьере. За время своей профессиональной карьеры Нурмагомедов одержал 27 побед (11 в рамках турниров UFC) и не потерпел ни одного поражения.

Для Макгрегора этот бой стал первым с ноября 2016 года. За время своей карьеры ирландец одержал 21 победу в 25 боях.

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