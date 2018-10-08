Мэр Юрмалы Трукснис сохранил свою должность

Заявление о выражении недоверия Трукснису оппозиционные депутаты подали 2 октября, вскоре после того, как появилась информация, что мэр употреблял наркотики и оштрафован полицией.

Уже в начале заседания Трукснис заявил, что для него информация в прессе от 30 сентября стала новостью и он не был информирован ни о штрафе, ни об административном процессе. Сейчас, по его словам, мэр Юрмалы выясняет обстоятельства случившегося.

Трукснис заявил, что свободен от любых видов зависимости и на прошлой неделе сдал анализ в Рижском центре психиатрии и наркологии и Государственном центре судебно-медицинской экспертиза. "Анализы в центре наркологии подтверждают мои слова - я свободен от зависимости. Ответ второго учреждения я еще жду, но и там все будет чисто", - сказал мэр Юрмалы.

Докладчик по вопросу о недоверии мэру Гунтис Груба ("Тебе, Юрмала") заявил, что доверие к власти в Латвии подорвано. "Для меня неприемлемо, что процессы, протекающие в Юрмале, подрывают доверие к нам и угрожают существованию думы с юридической точки зрения", - сказал он. Позже в разговоре с агентством ЛЕТА Груба добавил, что сам видел Труксниса в неадекватном состоянии.

О том, что он не верит отговоркам Труксниса, сказал агентству ЛЕТА и депутат Улдис Кронблумс ("Тебе, Юрмала"/Новая консервативная партия). Никита Никифоров из "Согласия", напротив, заявил, что на основании одного телесюжета делать выводы нельзя, и нет официальных документов, которые подтверждали бы вину мэра.

О том, что Госполиция применила к Трукснису штраф в размере 100 евро за употребление наркотиков, сообщила передача "Ничего личного". Шприц с остатками кокаина был обнаружен у него в ходе обыска по делу о возможном незаконном финансировании партий "No sirds Latvijai" и СЗК.