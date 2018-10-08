BuzzFeed: после серии убийств в Ираке женщины стали отказываться от соцсетей

С начала августа в Ираке были убиты пять женщин, пишет издание. В настоящее время молодые девушки в Ираке буквально борются за свою жизнь, говорится в материале.

27 сентября в Ираке нашли мертвой обладательницу титула «мисс Багдад - 2015» Тару Фарес. Как сообщало ранее МВД, 22-летнюю девушку застрелили в собственной машине в багдадском районе Кам-Сара. Позже стало известно, что победительница конкурса красоты «мисс Ирак-2015» Шайма Касим получила угрозу убийства спустя несколько дней смерти Фарес. За два дня до убийства «мисс Багдад - 2015» неизвестные застрелили 46-летнюю правозащитницу Соад ал-Али в Басре в момент, когда она садилась в свою машину.

В августе еще тела двух девушек — Рафиф аль-Ясери и Раша аль-Хассан — обнаружили мертвыми в их домах при невыясненных обстоятельствах. Как отмечает издание, девушки работали в бьюти-индустрии.

«Все женщины, которые вступают в общественную жизнь, становятся мишенями. [Убитая «мисс Багдад-2015» Тара] Фарес имела более 2,5 млн подписчиков [в инстаграме]. Все убитые женщины были смелыми, амбициозными и сильными личностями», — сказала правозащитница из Багдада Ханаа Эдвар.