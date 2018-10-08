Nirvana второй раз за четверть века выступила вместе
8 октября 2018, 11:22
Группа Nirvana выступила на рок-фестивале Cal Jam в Калифорнии. Это выступление стало вторым за последние 24 года после смерти фронтмена Курта Кобейна. Об этом пишет Kerrang.
На мероприятии музыканты исполнили шесть своих хитов - Serve The Servants, Scentless Apprentice, In Bloom, Breed, Smells Like Teen Spirit и All Apologies.
В тандеме с исполнителями Nirvana выступили Джон МакКоли из группы Deer Tick и Джоан Джетт.
Четыре года назад в том же составе коллектив выступил на нью-йоркских шоу, организованных Залом славы рок-н-ролла.
Ранее сообщалось, что бывший супруг отобрал у дочери Курта Кобейна гитару ее легендарного отца.