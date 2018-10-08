Пн, 8.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

Nirvana второй раз за четверть века выступила вместе

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ФОТО: скриншот видео

Группа Nirvana выступила на рок-фестивале Cal Jam в Калифорнии. Это выступление стало вторым за последние 24 года после смерти фронтмена Курта Кобейна. Об этом пишет Kerrang.

На мероприятии музыканты исполнили шесть своих хитов - Serve The Servants, Scentless Apprentice, In Bloom, Breed, Smells Like Teen Spirit и All Apologies. 

В тандеме с исполнителями Nirvana выступили Джон МакКоли из группы Deer Tick и Джоан Джетт.

Четыре года назад в том же составе коллектив выступил на нью-йоркских шоу, организованных Залом славы рок-н-ролла.

Ранее сообщалось, что бывший супруг отобрал у дочери Курта Кобейна гитару ее легендарного отца. 

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