Nirvana второй раз за четверть века выступила вместе

На мероприятии музыканты исполнили шесть своих хитов - Serve The Servants, Scentless Apprentice, In Bloom, Breed, Smells Like Teen Spirit и All Apologies.

В тандеме с исполнителями Nirvana выступили Джон МакКоли из группы Deer Tick и Джоан Джетт.

Четыре года назад в том же составе коллектив выступил на нью-йоркских шоу, организованных Залом славы рок-н-ролла.