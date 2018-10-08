Экс-капитан сборной Англии и "Челси" Джон Терри завершил карьеру

Об этом решении Терри сообщил в своём Instagram. "После 23 невероятных лет в футболе, я решил, что сейчас наступил правильный момент, чтобы завершить карьеру".

Терри выступал за "Челси" с 1998 по 2017 год. За это время он провёл 717 матчей в футболке "синих" и забил 67 мячей. В составе "Челси" Терри пять раз становился чемпионом Англии, четыре раза становился обладателем Кубка Англии и один раз побеждал в Лиге Чемпионов.

В 2017 году Терри перешёл в "Астон Виллу" и сыграл за эту команду один сезон. Этим летом в СМИ появилась информация о том, что интерес к защитнику проявляет московский "Спартак", но футболист отказался от переезда в Россию.