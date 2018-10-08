Пн, 8.10.2018
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Экс-капитан сборной Англии и "Челси" Джон Терри завершил карьеру

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Джон Терри

ФОТО: Mike Egerton/PA Wire/PA Images/Scanpix

Бывший капитан "Челси" и сборной Англии по футболу Джон Терри в воскресенье объявил о завершении карьеры.

Об этом решении Терри сообщил в своём Instagram. "После 23 невероятных лет в футболе, я решил, что сейчас наступил правильный момент, чтобы завершить карьеру".

Терри выступал за "Челси" с 1998 по 2017 год. За это время он провёл 717 матчей в футболке "синих" и забил 67 мячей. В составе "Челси" Терри пять раз становился чемпионом Англии, четыре раза становился обладателем Кубка Англии и один раз побеждал в Лиге Чемпионов.

В 2017 году Терри перешёл в "Астон Виллу" и сыграл за эту команду один сезон. Этим летом в СМИ появилась информация о том, что интерес к защитнику проявляет московский "Спартак", но футболист отказался от переезда в Россию.

Джон Терри провёл 78 матчей в составе сборной Англии. Вместе с национальной командой он принимал участие на чемпионатах мира в 2006 и 2010 годах, а также на Евро-2012. На его счету 6 забитых мячей.

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