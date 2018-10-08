Ночью возможны небольшие дожди; во вторник потеплеет до +16

Минимальная температура воздуха составит +5..+10 градусов, на побережье - до +12 градусов. Днем облаков станет меньше, а воздух прогреется до +12..+16 градусов.

Порывы юго-западного ветра усилятся до 9-13 метров в секунду, на побережье ожидаются порывы до 17 метров в секунду.