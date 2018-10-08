Пн, 8.10.2018
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Ночью возможны небольшие дожди; во вторник потеплеет до +16

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ФОТО: TASS/Scanpix

В ночь на вторник и с утра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков ожидается в Видземе, сообщает агентство ЛЕТА.

Минимальная температура воздуха составит +5..+10 градусов, на побережье - до +12 градусов. Днем облаков станет меньше, а воздух прогреется до +12..+16 градусов.

Порывы юго-западного ветра усилятся до 9-13 метров в секунду, на побережье ожидаются порывы до 17 метров в секунду.

В Риге ночью и с утра возможен небольшой дождь, температура воздуха составит +9 градусов. Днем солнце прогреет воздух до +15..+16 градус. Порывы южного, юго-западного ветра достигнут 11 метров в секунду.

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