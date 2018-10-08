Пн, 8.10.2018
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Мужчина почистил кошелек и "нашел" миллион долларов

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Лотерея Powerball

ФОТО: REUTERS/SCANPIX

Мужчина из штата Коннектикут Чарльз Дадли стал миллионером, обнаружив в своем кошельке завалявшийся лотерейный билет. Об этом сообщает UPI.

Американец решил устроить "ревизию" в своем кошельке и нашел там выигрышный билет. Он пролежал там около пяти месяцев.

По словам счастливчика, он приобрел билет на заправке в городе Уилтон еще в мае 2018 года.

Ради интереса мужчина просмотрел выигрышную комбинацию за тот период и не поверил глазам.

Лотерея принесла ему миллион долларов, а до истечения срока действия билета оставалось меньше месяца.

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