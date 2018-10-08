Мужчина почистил кошелек и "нашел" миллион долларов

Американец решил устроить "ревизию" в своем кошельке и нашел там выигрышный билет. Он пролежал там около пяти месяцев.

По словам счастливчика, он приобрел билет на заправке в городе Уилтон еще в мае 2018 года.

Ради интереса мужчина просмотрел выигрышную комбинацию за тот период и не поверил глазам.