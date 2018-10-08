Мужчина почистил кошелек и "нашел" миллион долларов
8 октября 2018, 12:10
Мужчина из штата Коннектикут Чарльз Дадли стал миллионером, обнаружив в своем кошельке завалявшийся лотерейный билет. Об этом сообщает UPI.
Американец решил устроить "ревизию" в своем кошельке и нашел там выигрышный билет. Он пролежал там около пяти месяцев.
По словам счастливчика, он приобрел билет на заправке в городе Уилтон еще в мае 2018 года.
Ради интереса мужчина просмотрел выигрышную комбинацию за тот период и не поверил глазам.
Лотерея принесла ему миллион долларов, а до истечения срока действия билета оставалось меньше месяца.