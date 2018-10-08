Этим летом, при подготовке к проекту Балтийская федерация моды анонсировала отбор модельеров для участия в шоуруме европейских дизайнеров в рамках проекта United Fashion.

Принять участие в отборе были приглашены те дизайнеры, чья предпринимательская деятельность зарегистрирована в Бельгии, Франции, Балканских странах, Германии, Португалии или странах Балтии.

После тщательного отбора дизайнеров на международном уровне были выбраны следующие модные бренды: Agnes Nordenholz (Германия), Teodora Mitrovska (Македония), Doriane Van Overeem, Sander Bos и SNOBE (Бельгия), Gamme Blanche и Yannic Hong (Франция), Duarte и Imuave (Португалия), Diana Arno (Эстония), Undress и Kristi Andress (Литва), One Wolf, Talented, Pixie Won’t Play и Vaskala (Латвия).

На сегодняшней день мода является одной из наиболее значимых отраслей культуры в Европе, а ее представители – дизайнеры - в своих коллекциях демонстрируют оригинальность и современные инновации.

Однако в последние десять лет существенно изменились бизнес-модели в области моды, вследствие чего необходимы иные бизнес-подходы как со стороны дизайнеров, так и в европейской индустрии моды в целом. Одна из целей проекта United Fashion - способствование развитию дизайнерской деятельности во всей Европе, а также повышение конкурентоспособности дизайнеров на международном рынке.

ФОТО: Пресс-фото

Для достижения вышеуказанных целей в рамках United Fashion пройдут различные мероприятия в каждой из стран-участниц, где на протяжении 4 лет как минимум у 150 европейских дизайнеров и брендов

будет возможность представить себя, узнать о возможностях рынка моды других стран, принять участие в творческих мастерских и дискуссиях, а также наладить полезные контакты с профессионалами индустрии.