Проект United Fashion, основанный брюссельским центром моды и дизайна MAD (MAD – Brussels Fashion and Design Platform), объединяет 8 организаций из 7 европейских стран в числе которых: Балтийская федерация моды (Латвия), Flanders DC (Бельгия), MAD Brussels Fashion and Design Platform (Бельгия), Not Just a Label (Великобритания), Maisons de Mode (Франция), ModaLisboa (Португалия), Fashion Council Germany (Германия) и Fashion Weekend Skopje (Македония). Проект United Fashion проходит при поддержке фонда программы ЕС «Creative Europe» и софинансировании Министерства культуры Латвийской Республики.