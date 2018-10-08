ГРУ в последние годы неоднократно совершало атаки на латвийское киберпространство

ГРУ является одной из самых активных иностранных спецслужб, которая все более интенсивно разворачивает работу против западных стран, включая Латвию, считает БЗС.

Та же группа хакеров российской военной разведки, которая совершила атаки на Организацию по запрещению химического оружия, Всемирное антидопинговое агентство и малайзийские структуры, расследующие гибель самолета "MH17", в последние годы несколько раз совершала атаки и в латвийском киберпространстве, сообщает БЗС.

Некоторые атаки были направлены против частных компаний, включая СМИ. Их суть - проникнуть в информационную систему, незаметно действовать в ней и получать данные, например, регулярно получать доступ к переписке по электронной почте и обработанным на рабочей станции документам.

Как пояснили в БЗС, чтобы инфицировать систему шпионской программой, ГРУ широко использует отправку ложного э-сообщения, составленного так, чтобы заинтересовать получателя и побудить его открыть письмо, которое инфицирует его компьютер этим вирусом.

Массовая атака на нескольких адресатов в латвийских госструктурах была осуществлена в конце 2016 года, когда вирус был замаскирован под рождественское поздравление, сообщили в БЗС.