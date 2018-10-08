Пн, 8.10.2018
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Сколько раз в неделю нужно принимать душ Стерильность противопоказана!

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Иллюстративное фото

ФОТО: Nils Weymann/PantherMedia/Scanpix

Большинство людей убеждены в том, что принимать душ необходимо каждый день, а многие считают, что даже дважды в день – утром после сна и вечером на сон грядущий. Но что думают об этом врачи?

Врач-дерматолог Андрей Перехрестенко напомнил, что кожа является иммунным и барьерным для вредных микроорганизмов органом. Частое мытье с использованием мыла лишает кожу защитной оболочки, которую для нее создают полезные микроорганизмы. При этом ослабляются барьерные функции кожи, а, значит, ослабевает и иммунитет, пишет МедикФорум.

Специалист подчеркнул: стерильность человеку противопоказана!

«На чистую кожу, где почти нет флоры, мгновенно заселяются патогенные, более агрессивные микроорганизмы. В результате это может причинить сильный вред организму человека»,

- сказал врач.

Мыться под душем следует два-три раза в неделю, отметил дерматолог.

Ранее опасной гигиенической привычкой учеными было названо использование антибактериальных средств, в частности, мыла.

Применение антибактериального мыла специалисты считают оправданным только при наличии повреждений на коже - царапин, ссадин, порезов.

В отсутствие этих проблем с кожей антибактериальное мыло при ежедневном мытье делает организм лишь более уязвимым для инфекций.

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