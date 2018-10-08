В эти дни в полном разгаре проходит Парижское автошоу, на котором можно встретить не только мотоциклы и другие связанные с мобильностью экспонаты - на суд зрителей представили как концептуальные автомобили, так и серийные, уже готовые к производству и продаже. Примечательно, что автошоу проходит всего раз в несколько лет. Двери мотошоу будут открыты до 14 октября. Но, если в Париж вы в ближайшие дни не собираетесь, предлагаем посмотреть нашу фотогалерею.