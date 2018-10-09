"Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь!", - сетовал товарищ Саахов. "Плохо мы провели предвыборную кампанию", - сетует Союз зеленых и крестьян, который еще не оправился от сокрушительного, хотя где-то и предсказуемого, удара.

А пока СЗК приходит в себя, настало время думать партиям о формировании правительства. А это самое сложное и самое интересное, что предстоит нам увидеть и услышать, наблюдая за работой семи из 16 попавших в парламент политических сил, где каждая считает достойным в кресло премьера только и исключительно своего кандидата.

"- Здесь начальник я.

- Кто начальник?

- Я начальник. Мне поручено.

- Вам?

- Мне!

- Тебе?

- А кому? Уж не тебе ли?

- А ты кто такой?

- А ты кто такой?"

Примерно так видится создание нового правительства после состоявшихся выборов 13 Сейма. И если в бессмертном романе Ильфа и Петрова между собой разбирались только двое, Шура Балаганов и Паниковский, тут в нашем случае "разборки" прогнозируются между шестью партиями.

Хоть в данный момент попавшие в Сейм партии благосклонно предоставляют право формирования правительства двум победившим силам. Стоп, не так. Право формировать правительство предоставлено тем политическим силам, которые набрали больше всего голосов. После "Согласия". А это KPV LV и Новая консервативная партия.

То, что все партии оставят за бортом «Согласие», было ясно еще задолго до выборов. Вот только KPV LV колебалось, но перед днем голосования высказалась в том же духе нетерпения к "согласистам".

То есть, почти 20% проголосовавших граждан Латвии, надеявшихся на благоразумие новых людей в политике, в Сейме, вновь вычеркнуты из политической жизни нашей страны. Это при том, что кандидат от "Согласия" Вячеслав Домбровский, по предварительным данным, набрал больше всего плюсов в избирательном бюллетене — 34 000. Ни один из лидеров остальных партий рядом не стоял…

Но они наделяют себя правом формировать правительство, вопреки принципам демократического общества исключая партию, которую выбрал тот самый "демос". Хотя вот вам обширное поле для интеграции, на которую уже в течение нескольких лет тратятся безумные средства, и все без толку. А поэтому и без толку, что никакими деньгами любовь народа не купишь.

Но нет. В представлении "латышских" партий, интеграция — это когда избиратели "Согласия" голосуют не за "Согласие". И здесь совершенно неважно, за кого. Именно так, по-своему извращенно, они видят интегрированное общество. Вот когда проголосуют они за "кого надо", вот тогда и можно считать их влившимися в общество, вот тогда наступит тишь да благодать.

А что касаемо формирования правительства, то задачка эта не их легких, такая же, как в маленькой Латвии выбрать Сейм из 16 партий. Это сейчас улыбчивые представители партий кланяются друг перед другом, предлагая порфель премьер-министра либо Алдису Гобземсу, либо Янису Бордансу, но потом, все же рискну предоположить, начнутся разговоры о том, что страной должен управлять профессионал, например, из тех, кто уже побывал у власти, знает принципы госуправления и знает все входы-выходы в кабмин и из него.