Пн, 8.10.2018
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Андрей Свечников – стал первым родившимся в XXI веке игроком, который отличился в НХЛ

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Андрей Свечников

ФОТО: instagram.com/andrei_svechnikov37

Российский форвард "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников открыл счет заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге и уже вошел в историю.

18-летний нападающий забросил победную шайбу в третьем периоде домашнего матче регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Рейнджерс" (8:5) и стал первым родившимся в XXI веке игроком, отличившимся в НХЛ.

Дебютант был признан первой звездой матча, в котором он также отдал одну голевую передачу.

"Я очень счастлив и рад, - цитирует пресс-служба лиги Свечникова, выбранного "Каролиной" под вторым номером драфта-2018. - Я ждал этого всю жизнь, и теперь мечта стала реальностью".

Свечников провел на льду 13:17 минут, выходя на лед в четвертом звене и первой бригаде большинства. Он также нанес два броска и применил один силовой прием.

В прошлом регулярном сезоне Андрей провел 44 игры за "Бэрри Кольтс" в юниорской Хоккейной лиги Онтарио (OHL), в которых набрал 72 очка (40+32). В восьми играх плей-офф он добыл еще 11 очков и был признан лучшим новичком команды.

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