Андрей Свечников – стал первым родившимся в XXI веке игроком, который отличился в НХЛ

18-летний нападающий забросил победную шайбу в третьем периоде домашнего матче регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Рейнджерс" (8:5) и стал первым родившимся в XXI веке игроком, отличившимся в НХЛ.

Дебютант был признан первой звездой матча, в котором он также отдал одну голевую передачу.

"Я очень счастлив и рад, - цитирует пресс-служба лиги Свечникова, выбранного "Каролиной" под вторым номером драфта-2018. - Я ждал этого всю жизнь, и теперь мечта стала реальностью".

He's been wanting it and now @ASvechnikov14 has it. Career goal No. 1 for the second overall pick in 2018. 👏 #NHLFaceoff pic.twitter.com/gt6kFEOW6q — NHL (@NHL) October 7, 2018

Свечников провел на льду 13:17 минут, выходя на лед в четвертом звене и первой бригаде большинства. Он также нанес два броска и применил один силовой прием.