Алёна Остапенко потерпела поражение в первом круге турнира Hong Kong Open. Латвийская теннисистка проиграла словачке Кристине Кучовой, которая занимает 317-е место в мировом рейтинге.
Матч завершился со счётом 7:5, 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. За это время 21-летняя Остапенко выполнила пять эйсов, реализовала шесть брейк-пойнтов и шесть раз ошиблась при подаче. Её соперница ни разу не смогла подать навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала девять брейков.
Кучова и Остапенко до этого не играли между собой. В следующем раунде словачка встретится с болгаркой Викторией Томовой, которая занимает 162-е место в рейтинге. За участие в турнире Hong Kong Open Остапенко заработала одно рейтинговое очко.
На этой неделе Остапенко потеряла статус первой ракетки Латвии, которой стала 28-летняя Анастасия Севастова.