Матч завершился со счётом 7:5, 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. За это время 21-летняя Остапенко выполнила пять эйсов, реализовала шесть брейк-пойнтов и шесть раз ошиблась при подаче. Её соперница ни разу не смогла подать навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала девять брейков.