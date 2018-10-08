Пн, 8.10.2018
С Путиным мне все стало ясно с первого взгляда, как увидел его фотографию в газете. Он из тех, кого я бил в юности - шпана. Артемий Троицкий

Остапенко снова проиграла. На этот раз 317-й ракетке мира Hong Kong Open

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Алёна Остапенко

ФОТО: SIPA / SCANPIX

Алёна Остапенко потерпела поражение в первом круге турнира Hong Kong Open. Латвийская теннисистка проиграла словачке Кристине Кучовой, которая занимает 317-е место в мировом рейтинге.

Матч завершился со счётом 7:5, 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. За это время 21-летняя Остапенко выполнила пять эйсов, реализовала шесть брейк-пойнтов и шесть раз ошиблась при подаче. Её соперница ни разу не смогла подать навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала девять брейков.

Кучова и Остапенко до этого не играли между собой. В следующем раунде словачка встретится с болгаркой Викторией Томовой, которая занимает 162-е место в рейтинге. За участие в турнире Hong Kong Open Остапенко заработала одно рейтинговое очко.

На этой неделе Остапенко потеряла статус первой ракетки Латвии, которой стала 28-летняя Анастасия Севастова.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ