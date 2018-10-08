В Агенскалнсе задержан мужчина находившийся в розыске

6-го октября, около 21.00, сотрудники Курземского управления муниципальной полиции Риги получили информацию о конфликте между соседями в Агенскалнсе. На место происшествия, для выяснения обстоятельств, был отправлен ближайший автопатруль полиции самоуправления.
Стражи порядка, прибыв на место происшествия, обнаружили заявителя.
Женщина рассказала, что на протяжении дня у нее несколько раз возникал конфликт с соседом, который, во время перепалки, пытался вломиться в двери ее квартиры, ишет riga.lv.
Полицейский, выслушав первую версию, отправился ко второму участнику конфликта. Мужчина опроверг первоначальную версию и заявил, что именно его соседка регулярно является инициатором различных бытовых конфликтов.
Во время проверки личных данных выяснилось, что мужчина был объявлен в розыск. В связи с этим он был задержан и доставлен в ближайший участок Государственной полиции для дальнейших процессуальных действий.