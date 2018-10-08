В Агенскалнсе задержан мужчина находившийся в розыске

Стражи порядка, прибыв на место происшествия, обнаружили заявителя.

Женщина рассказала, что на протяжении дня у нее несколько раз возникал конфликт с соседом, который, во время перепалки, пытался вломиться в двери ее квартиры, ишет riga.lv.

Полицейский, выслушав первую версию, отправился ко второму участнику конфликта. Мужчина опроверг первоначальную версию и заявил, что именно его соседка регулярно является инициатором различных бытовых конфликтов.