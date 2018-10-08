ВИДЕО: Facebook презентовала свой первый гаджет

В частности, гаджет представлен в двух вариантах. Первый, получивший название Portal, имеет 10-дюймовый экран с разрешением 1280x800 пикселей. Второй - Portal+ - получил 15-дюймовый экран, разрешение которого 1920x1080 пикселей.

Today we're excited to introduce @PortalFacebook to everyone. Come say hi and check out https://t.co/jQuzzc97CK to learn more. pic.twitter.com/PzlTQDi6NI — Facebook (@facebook) October 8, 2018

Как сообщается, гаджет с помощью «умной» камеры позволяет собеседникам общаться без привязки к определенному месту. Камера автоматически следит за передвижениями и держит в фокусе собеседника. Технология "умного" звука минимизирует фоновый шум и автоматически улучшает качество звука, независимо от того, на каком расстоянии собеседник находится от дисплея.

Также устройство позволяет общаться с контактами с Facebook Messenger, даже если у них нет аналогичного гаджета. В этом случае они смогут общаться с телефонов или планшетов, на которых установлен Messenger. Гаджеты поддерживают и групповые звонки численностью до семи человек одновременно.

При этом компания отдельно подчеркнула, что Facebook не прослушивает, не пересматривает и не хранит содержание видеозвонков, сделанных с помощью гаджетов Portal. Все видеозвонки зашифрованы, заверил производитель.