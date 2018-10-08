Правление СЗК сказала, от кого ждет инициативу в формировании правительства

Он считает, что две эти партии должны между собой решить, которая из них возьмет на себя инициативу. Победителя на выборах нет, потому что таким может быть партия, получившая по крайней мере 30 мандатов, сказал Краузе. По его словам, СЗК открыт для переговоров со всеми центристскими или правоцентристскими латышскими партиями.