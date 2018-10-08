На Луну отправят "капсулу времени" с молекулами ДНК

Американский Фонд за сохранение наследия (Arch Mission Foundation) совместно с Microsoft, Twist Bioscience Corporation и Вашингтонским университетом отправят на Луну "капсулу времени" с синтетическими молекулами ДНК. Об этом в понедельник, 8 октября, сообщает Радио Свобода.
В частности, в Фонде планируют отправить первое хранилище на спутник Земли в 2020 году.
Отмечено, что в капсулу поместят фотографии людей, тексты и снимки объектов культуры. Информацию предварительно закодируют в миллиарды синтетических ДНК-молекул. При этом в капсуле будет инструкция, как ДНК расшифровать.
Инициаторы проекта отмечают, что капсула станет первой в истории "коллекцией лунной библиотеки".
Как известно, Arch Mission Foundation был основан в 2015 году. Это некоммерческая организация, которая создает резервные хранилища информации о накопленных человечеством знаниях и его достижениях.
Ранее группа астрономов заявила о том, что получила доказательства существования луны за пределами Солнечной системы. Она якобы вращается вокруг экзопланеты Kepler-1625b, расположенной в 8 тысячах световых лет от нас.