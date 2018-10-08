На Луну отправят "капсулу времени" с молекулами ДНК

В частности, в Фонде планируют отправить первое хранилище на спутник Земли в 2020 году.

Отмечено, что в капсулу поместят фотографии людей, тексты и снимки объектов культуры. Информацию предварительно закодируют в миллиарды синтетических ДНК-молекул. При этом в капсуле будет инструкция, как ДНК расшифровать.

Инициаторы проекта отмечают, что капсула станет первой в истории "коллекцией лунной библиотеки".

Как известно, Arch Mission Foundation был основан в 2015 году. Это некоммерческая организация, которая создает резервные хранилища информации о накопленных человечеством знаниях и его достижениях.