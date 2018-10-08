В Риге расширили круг получателей социальных пособий

Правила устанавливают порядок оценки соответствия семьи или отдельно живущего лица статусу нуждающегося или малообеспеченного, виды социальных пособий, порядок их получения и круг лиц, имеющих право претендовать на социальную помощь самоуправления, пишет riga.lv.

В обязывающие правила введены следующие изменения:

Право получать жилищное пособие будет у семьи или отдельно живущего лица, задекларировавшего основное место жительства на административной территории Риги, проживающего по адресу, указанному в заявлении, и чьи средние доходы в течение трех последних месяцев не превышали 320 (ранее 284,57) евро на каждого члена семьи или отдельно живущее лицо трудоспособного возраста в месяц, а для отдельно живущего лица – получателя пенсии по возрасту или инвалидности или получателя государственного социального пособия – 400 (ранее 355,72) евро в месяц.

Повышен размер доходов для получения медицинского пособия с 192,09 до 221 евро и с 234,77 до 270 евро и повышен размер пособия на образовательные цели с 35,57 до 50 евро.

Расширился круг лиц, имеющих право на получение пособия на образовательные цели, обеспечив предоставление этого пособия учащимся с 5 лет, которые проходят обязательную подготовку к школе, и учащимся, не достигшим 21 года и получающим общее или профессиональное образование.

Размер медицинского пособия на погашение пациентских взносов составляет теперь 100 евро (было 71,14)

в течение календарного года.

Чтобы получить пособие в кризисной ситуации, жителю нужно будет в течение трех месяцев (было в течение одного месяца) подать заявление и копии документов, подтверждающих факт кризисной ситуации.

С 5 октября 2018 года доступен новый вид социального пособия на начало самостоятельной жизни совершеннолетним лицам по окончании предоставления услуг центра социального ухода. На пособие могут претендовать лица, которые в результате реабилитации более не нуждаются в услугах центра социального ухода и которые получали такие услуги на основании решения Рижской социальной службы.

Цель предоставления пособия – обеспечить человека, которому сдаются в аренду муниципальная жилая площадь, необходимым минимумом предметов быта. Размер пособия на приобретение предметов быта не может превышать 430 евро.

Облегчилась процедура получения пособия на социальную реабилитацию семьям с ребенком-инвалидом,

совершеннолетним лицам с инвалидностью или нарушениями духовного развития.

Впредь пособия можно будет получить на основании заключения специалиста по социальной работе, после оценки социальной ситуации клиента или на основании выполнения индивидуального плана социальной реабилитации несмотря на то, что у семьи (лица) есть накопления или различное имущество.