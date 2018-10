Екатерина Шпица получила предложение руки и сердца от своего фитнес-тренера

Сегодня успешна прошла премьера спектакля Сергея Алдонина «Ромео и Джульетта»! В завершении спектакля Катерине Шпице сделали предложение руки и сердца! Мы счастливы быть причастными к такому замечательному событию! Мы от всего сердца поздравляем Катерину и ее жениха Руслана! #театрбулгакова #булгаковскийдом #домбулгакова #ромеоиджульетта #катеринашпица #филиппбледный #сергейалдонин #премьерасезона #премьера #кудасходитьвмоскве #театр #москва

A post shared by Театр Булгакова (@theatre_bulgakova) on Oct 7, 2018 at 12:51pm PDT