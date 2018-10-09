Екатерина Шпица получила предложение руки и сердца от своего фитнес-тренера

32-летняя российская актриса театра и кино, а также телеведущая Екатерина Шпица выходит замуж! Избранником артистки стал ее фитнес-тренер Руслан Панов, сообщает Woman.ru.
7 октября в Сеть попало видео, на котором запечатлено, как Екатерина Шпица получает трогательное предложение руки и сердца прямо на сцене.
Замуж девушку позвал 35-летний фитнес-тренер Руслан Панов, с которым она встречается уже несколько лет. Молодые люди познакомились в тренажерном зале,
где актриса занималась спортом под руководством будущего мужа.
После премьеры спектакля «Ромео и Джульетта» в Театре имени Михаила Булгакова, где Шпица играет главную роль, ее возлюбленный вышел на сцену, встал на одно колено и предложил стать его женой. Под овации зала и коллег актриса сказала Руслану «Да!».
Сегодня успешна прошла премьера спектакля Сергея Алдонина «Ромео и Джульетта»! В завершении спектакля Катерине Шпице сделали предложение руки и сердца! Мы счастливы быть причастными к такому замечательному событию! Мы от всего сердца поздравляем Катерину и ее жениха Руслана! #театрбулгакова #булгаковскийдом #домбулгакова #ромеоиджульетта #катеринашпица #филиппбледный #сергейалдонин #премьерасезона #премьера #кудасходитьвмоскве #театр #москва
Напомним, что Екатерина Шпица уже однажды была замужем. В 2010 году она вышла замуж за каскадера Константина Адаева, которому родила сына Германа.
Однако брак вскоре распался по неизвестным широкой общественности причинам.