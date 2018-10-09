Екатерина Шпица получила предложение руки и сердца от своего фитнес-тренера

7 октября в Сеть попало видео, на котором запечатлено, как Екатерина Шпица получает трогательное предложение руки и сердца прямо на сцене.

Замуж девушку позвал 35-летний фитнес-тренер Руслан Панов, с которым она встречается уже несколько лет. Молодые люди познакомились в тренажерном зале,

После премьеры спектакля «Ромео и Джульетта» в Театре имени Михаила Булгакова, где Шпица играет главную роль, ее возлюбленный вышел на сцену, встал на одно колено и предложил стать его женой. Под овации зала и коллег актриса сказала Руслану «Да!».