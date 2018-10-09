Вт, 9.10.2018
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Автобус столкнулся с легковушкой на Таллинском шоссе: Водитель "Audi" погиб на месте ДТП дополнено

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ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Во вторник, 9 октября, рано утром на Таллинском шоссе возле Адажи произошла авария с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля, в результате которой погиб один человек, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции. Госполиция сообщает, что после 10 часов утра движение транспорта было возобновлено. 

На шоссе столкнулись легковой автомобиль "Audi" и автобус "Volvo". Водитель "Audi" погиб на месте происшествия. Информации о том, что пострадал кто-то из пассажиров автобуса, в настоящий момент нет.

Очевидцы аварии пишут в социальных сетях, что между автомашиной и автобусом произошло фронтальное столкновение. Легковая машина была повреждена так сильно, что освобождать водителя пришлось спасателям при помощи специальных средств.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 5.20 на 8-м км дороги Рига-Айнажи, на участке возле Адажи.

Очевидцы сообщают, что после аварии от легкового автомобиля практически ничего не осталось. 

В связи с аварией закрыто движение транспорта в обоих направлениях. Полиция призывает водителей выбирать другие маршруты движения для объезда места происшествия.

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