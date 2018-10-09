На шоссе столкнулись легковой автомобиль "Audi" и автобус "Volvo". Водитель "Audi" погиб на месте происшествия. Информации о том, что пострадал кто-то из пассажиров автобуса, в настоящий момент нет.

Pasažieru autobusa un vieglā auto avārija #Ādaži #Latvija. Vieglais auto pilnībā nopostīts. Autobuss arī stipri cietis. Satiksme abos virzienos bloķēta.

🎥 Sergey Gudel pic.twitter.com/bTjrK6iaJI — BreakingLV (@breakinglv) October 9, 2018

Очевидцы аварии пишут в социальных сетях, что между автомашиной и автобусом произошло фронтальное столкновение. Легковая машина была повреждена так сильно, что освобождать водителя пришлось спасателям при помощи специальных средств.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 5.20 на 8-м км дороги Рига-Айнажи, на участке возле Адажи.

Valsts policija informē, ka uz autoceļa Rīga-Ainaži (A1) 8. km pie Ādažiem notikusi autobusa un vieglās a/m sadursme. Satiksmes plūsma abos virzienos bloķēta. VP aicina izvēlēties citu maršrutu, lai apbrauktu negadījuma vietu. pic.twitter.com/5FWkllH4xq — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) October 9, 2018

Очевидцы сообщают, что после аварии от легкового автомобиля практически ничего не осталось.

Pasažieru autobusa un vieglā auto avārija #Ādaži #Latvija. Vieglais auto pilnībā nopostīts. Autobuss arī stipri cietis. Satiksme abos virzienos bloķēta.

📷 @sadursme https://t.co/TnNBwgRvAL pic.twitter.com/XjqMebAAIV — BreakingLV (@breakinglv) October 9, 2018