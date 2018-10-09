ВИДЕО: В России мост рухнул на поезд

Два пролета виадука упали на железнодорожное полотно. По предварительной информации, инцидент произошел, когда по мосту проезжал грузовой автомобиль, водитель госпитализирован.

Под виадуком стоял грузовой поезд. Как утверждается на сайте Забайкальской железной дороги, движение поездов по станции временно приостановлено. Угрозы экологической безопасности нет.

Агентство ТАСС сообщает, что задержек пассажирских поездов в настоящее время нет