Миллионы египтян заплатят штраф за неявку на выборы

Отмечается, что списки передадут в прокуратуру с целью последующего взыскания штрафа в размере 500 египетских фунтов (28 долларов США) с каждого гражданина, который не явился на избирательный участок без уважительной причины.

По информации египетского избиркома, на выборы не явились 34 миллиона 823 тысячи человек из почти 60 миллионов, внесенных в списки избирателей.

При этом, как указывает издание, ранее до подобных действий дело не доходило из-за значительного числа нарушителей.